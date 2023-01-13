«Укренерго»: Ситуація зі світлом може покращитись на вихідні

Дефіцит потужностей в енергосистемі України зберігається особливо у ранковий та вечірній період, але найближчим часом прогнозується покращення погодних умов, що позитивно вплине на генерацію. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».



Зазначається, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведено ліміти споживання, що діють з 02.00 до 24.00.



У компанії наголошують, що кожен оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які забезпечують споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризику створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх запобігання використовуються аварійні відключення.



«Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян щодо енергетичної інфраструктури. Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками супротивника. І спільними зусиллями це нам поступово вдається», – додали у компанії.



Масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру продовжуються з 10 жовтня.