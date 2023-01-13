С начала года Россия похитила в Украине около двух тысяч детей – США в ОБСЕ

С начала года Россия похитила в Украине около двух тысяч детей. Об этом заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер на специальном заседании Постоянного совета в Вене, передает «Укринформ».



«В последние недели мы наблюдали за тем, как Россия удвоила некоторые из своих самых отвратительных действий в Украине. Этот продолжение насильственного изъятия детей из их семей и домов в Украине и перемещение их в Россию. По сообщениям, с Нового года россияне увезли до двух тысяч детей из Украины в Россию под видом защиты их от насилия российской же войны», - заявил Карпентер.



Он добавил, что российские силы незаконно переместили или депортировали тысячи украинских гражданских лиц в Россию с контролируемых РФ украинских территорий, что есть серьезным нарушением Женевских конвенций.



Кроме того, американский посол отметил, что в оккупированных Донецке и Луганске уже составляются списки детей, которые должны принять участие в войне после достижения совершеннолетия.



«Дети 2005 и 2006 годов рождения уже сейчас подлежат обязательному военному учету. Такое заблаговременное планирование использования украинских детей в качестве пушечного мяса в войне России – и здесь у меня нет других слов – это просто откровенное зло», - добавил Карпентер.



Ранее, уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что количество депортированных в Россию украинских детей может составить сотни тысяч.