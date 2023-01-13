З початку року Росія викрала в Україні близько двох тисяч дітей – США в ОБСЄ

З початку року Росія викрала з України близько двох тисяч дітей. Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер на спеціальному засіданні Постійної ради у Відні, повідомляє «Укрінформ».



«В останні тижні ми спостерігали за тим, як Росія подвоїла деякі зі своїх найогидніших дій в Україні. Це продовження насильницького вилучення дітей із їхніх сімей та будинків в Україні та переміщення їх до Росії. За повідомленнями, з Нового року росіяни відвезли до двох тисяч дітей з України до Росії під виглядом захисту їх від насильства російської війни», - заявив Карпентер.



Він додав, що російські сили незаконно перемістили або депортували тисячі українських цивільних осіб до Росії з контрольованих РФ українських територій, що є серйозним порушенням Женевських конвенцій.



Крім того, американський посол зазначив, що в окупованих Донецьку та Луганську вже складаються списки дітей, які мають взяти участь у війні після досягнення повноліття.



«Діти 2005 та 2006 років народження вже зараз підлягають обов'язковому військовому обліку. Таке завчасне планування використання українських дітей як гарматного м'яса у війні Росії – і тут я не маю інших слів – це просто відверте зло», - додав Карпентер.



Раніше уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець раніше заявляв, що кількість депортованих до Росії українських дітей може становити сотні тисяч.