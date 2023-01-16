Российские оккупанты нанесли удар по дому в Запорожье

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью, снаряд прилетел рядом с пятиэтажным домом. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он рассказал, что от обломков стекла пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка, 9 и 15 лет. Детей госпитализировали.

В самом доме, по данным Тимошенко, выбиты окна, но опорные конструкции не пострадали.

В Запорожском районе, как сообщили в ОП, российская ракета ударила по территории предприятия. На месте прилета возник пожар.

«Информации о пострадавших нет. На месте работают спасатели», - написал Тимошенко.

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