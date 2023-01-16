Російські окупанти завдали удару по будинку у Запоріжжі

Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, снаряд прилетів поруч із п'ятиповерховим будинком. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він розповів, що від уламків скла постраждали 5 осіб, у тому числі 2 дитини, 9 та 15 років. Дітей госпіталізували.

У самому будинку, за даними Тимошенко, вибиті вікна, але опорні конструкції не постраждали.

У Запорізькому районі, як повідомили в ОП, російська ракета вдарила по території підприємства. На місці прильоту виникла пожежа.

«Інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники», - написав Тимошенко.

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