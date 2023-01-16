ВСУ приближаются к Кременной и сохраняют позиции в Соледаре — Британская разведка

ВСУ постепенно приближаются к Кременной, а также по-прежнему удерживают позиции в Соледаре, несмотря на давление оккупационных войск Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

«Бои вокруг Кременной характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток к окрестностям города. В Соледаре, по состоянию на 15 января, ВСУ, с высокой вероятностью, продолжали держать оборону», — сообщили военные.

Ключевой задачей для армии Украины и РФ в разведке Британии считают «создание подразделений пока не задействованных на фронте боеспособных войск, которые смогут использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов».

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