ЗСУ наближаються до Кремінної та зберігають позиції у Соледарі — Британська розвідка

ЗСУ поступово наближаються до Кремінної Луганської області, а також, як і раніше, утримують позиції в Соледарі, незважаючи на тиск окупаційних військ. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великобританії.

«Бої навколо Кремінної характеризуються складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста. У Соледарі, станом на 15 січня, ЗСУ, з високою ймовірністю, продовжували тримати оборону», - повідомили військові.

Ключовим завданням для армії України та РФ у розвідці Британії вважають «створення підрозділів наразі не задіяних на фронті боєздатних військ, які зможуть використовувати тактичні успіхи для створення оперативних проривів».

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