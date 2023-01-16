Украина передала россиянам список тяжелораненых пленных из 800 человек

Переговоры с РФ по созданию гуманитарного коридора, которым в Украину могут вернуться тяжелораненые и пожилые гражданские и военные, завершены. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Укринформу».



По его словам, Россию удалось убедить в необходимости возвращения в Украину тяжелораненых лиц без каких-либо условий, как это требуется ст. 110 Женевской конвенции. Оккупантам уже передали список с именами 800 тяжелораненых украинских военнослужащих и подчеркнули, что это не обмен, а именно репатриация.



По состоянию на 16 января, более 20 тысяч семей разыскивают своих близких из гражданских, отметил омбудсмен.