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Украина передала россиянам список тяжелораненых пленных из 800 человек

16 января 2023, 13:58

Украина передала россиянам список тяжелораненых пленных из 800 человек

Переговоры с РФ по созданию гуманитарного коридора, которым в Украину могут вернуться тяжелораненые и пожилые гражданские и военные, завершены. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Укринформу».

По его словам, Россию удалось убедить в необходимости возвращения в Украину тяжелораненых лиц без каких-либо условий, как это требуется ст. 110 Женевской конвенции. Оккупантам уже передали список с именами 800 тяжелораненых украинских военнослужащих и подчеркнули, что это не обмен, а именно репатриация.

По состоянию на 16 января, более 20 тысяч семей разыскивают своих близких из гражданских, отметил омбудсмен.

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