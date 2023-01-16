Україна передала росіянам список тяжко поранених полонених із 800 осіб

Переговори з РФ щодо створення гуманітарного коридору, яким в Україну можуть повернутися тяжко поранені та літні цивільні та військові, завершено. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець в інтерв'ю «Укрінформу».



За його словами, Росію вдалося переконати у необхідності повернення в Україну тяжко поранених осіб без будь-яких умов, як це вимагається ст. 110 Женевської конвенції. Окупантам уже передали список з іменами 800 тяжко поранених українських військовослужбовців та наголосили, що це не обмін, а саме репатріація.



Станом на 16 січня, понад 20 тисяч сімей розшукують своїх близьких із цивільних, зазначив омбудсмен.