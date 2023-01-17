Поезда «Интерсити» до конца 2023 года оснастят системами Starlink

Успешно завершено тестирование Wi-Fi на базе технологии Starlink в поезде «Интерсити». Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализница» Александр Камышин.

«Мы партизанскими методами оборудовали Старлинками один поезд Интерсити и катали его на разных маршрутах более 100 дней.

Результаты тестирования:

⁃ доступность на маршруте 97%.

⁃ скорость до 100 Мбит/с», - написал он.

Камышин также рассказал, что вице-премьер-министр Кубраков поставил задачу команде компании «Укрзализница» развернуть пилот на все поезда «Интерсити» и пообещал, что до конца года эта «задача будет выполнена».

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