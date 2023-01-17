Потяги «Інтерсіті» до кінця 2023 року оснастять системами Starlink

Успішно завершено тестування Wi-Fi на базі технології Starlink у поїзді «Інтерсіті». Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

«Ми партизанськими методами обладнали Старлінками один поїзд Інтерсіті і катали його на різних маршрутах більше 100 днів.



Результати тестування:

⁃ доступність на маршруті 97%.

⁃ швидкість до 100 Мбіт/с», - написав він.

Камишин також розповів, що віце-прем'єр-міністр Кубраков поставив завдання команді компанії «Укрзалізниця» розгорнути пілот на всі потяги «Інтерсіті» і пообіцяв, що до кінця року це «завдання буде виконане».

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