В Славянске прокладывают силовой кабель для очистных сооружений

В Славянске Донецкой области «Славгорводоканал» ведет работы по укладке силового кабеля для очистных сооружений. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.



«Всего будет проложено 3 км основного и резервного кабеля. Это обеспечит стабильное функционирование очистных, которые являются объектом критической инфраструктуры. Отмечу, что оба силовых кабеля — основной и резервный — неоднократно были повреждены в результате боевых действий, начиная еще с 2014 года. Теперь пришло время заменить их новыми», — сказал Лях.



Он уточнил, что это стало возможным благодаря помощи Международного комитета Красного Креста, который предоставил громаде 4 км силового кабеля.



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