У Слов'янську прокладають силовий кабель для очисних споруд

У Слов'янську Донецької області «Славміськводоканал» веде роботи з укладання силового кабелю для очисних споруд. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.



«Загалом буде прокладено 3 км основного та резервного кабелю. Це забезпечить стабільне функціонування очисних, які є об'єктом критичної інфраструктури. Зазначу, що обидва силові кабелі — основний і резервний — неодноразово були пошкоджені через бойові дії, починаючи ще з 2014 року. Тепер настав час замінити їх новими», — сказав Лях.



Він уточнив, що це стало можливим завдяки допомозі Міжнародного комітету Червоного Хреста, який надав громаді 4 км силового кабелю.



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