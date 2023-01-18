СБУ установили главаря «кадыровцев», который пытал жителей Луганской области

Правоохранители идентифицировали «кадыровца», руководившего «карательными рейдами» в Луганской области. Он вместе с другими оккупантами запугивал и пытал мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, рейды возглавлял командир одного из подразделений быстрого реагирования «Ахмат» Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным «Лобзик».



Так, во время оккупации поселка Макеевка оккупант организовывал похищение и пытки местных жителей. Таким образом россияне пытались подавить сопротивление.



12 апреля прошлого года семь «кадыровцев» под руководством «Лобзика» ворвались в дом местной жительницы под видом «зачистки» населенного пункта.



«Оккупанты похитили мобильные телефоны, бытовую технику и деньги. Саму женщину они отвезли в гимназию, где обустроили пыточную, и держали несколько часов прикованной наручниками к батарее», - говорится в сообщении.



После освобождения поселка СБУ собрала доказательства вины главаря «кадыровцев» и его подчиненных. По оперативным данным, военный преступник находится во временно оккупированном Энергодаре, где командует группой «Ахмат-нефтеполк».



«Кадыровцу» объявили подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ. Продолжаются меры по привлечению оккупанта к ответственности.