СБУ встановили ватажка «кадировців», який катував мешканців Луганської області

Правоохоронці ідентифікували «кадирівця», який керував «каральними рейдами» у Луганській області. Він разом з іншими окупантами залякував та катував мирних жителів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



За даними спецслужби, рейди очолював командир одного з підрозділів швидкого реагування «Ахмат» Росгвардії в Чеченській республіці та приховував своє справжнє ім'я під позивним «Лобзік».



Так, під час окупації селища Макіївка окупант організовував викрадення та тортури місцевих мешканців. У такий спосіб росіяни намагалися придушити опір.



12 квітня минулого року семеро «кадировців» під керівництвом «Лобзіка» увірвалися до будинку місцевої мешканки під виглядом «зачистки» населеного пункту.



«Окупанти викрали мобільні телефони, побутову техніку та гроші. Саму жінку вони відвезли до гімназії, де облаштували тортури, і тримали кілька годин прикутою наручниками до батареї», - йдеться у повідомленні.



Після звільнення селища СБУ зібрала докази провини ватажка «кадирівців» та його підлеглих. За оперативними даними, військовий злочинець перебуває у тимчасово окупованому Енергодарі, де командує групою "Ахмат-нафтополк".



«Кадирівцю» оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ. Продовжуються заходи щодо притягнення окупанта до відповідальності.