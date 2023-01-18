Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

СБУ встановили ватажка «кадировців», який катував мешканців Луганської області

18 січня 2023, 14:57

СБУ встановили ватажка «кадировців», який катував мешканців Луганської області

Правоохоронці ідентифікували «кадирівця», який керував «каральними рейдами» у Луганській області. Він разом з іншими окупантами залякував та катував мирних жителів. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними спецслужби, рейди очолював командир одного з підрозділів швидкого реагування «Ахмат» Росгвардії в Чеченській республіці та приховував своє справжнє ім'я під позивним «Лобзік».

Так, під час окупації селища Макіївка окупант організовував викрадення та тортури місцевих мешканців. У такий спосіб росіяни намагалися придушити опір.

12 квітня минулого року семеро «кадировців» під керівництвом «Лобзіка» увірвалися до будинку місцевої мешканки під виглядом «зачистки» населеного пункту.

«Окупанти викрали мобільні телефони, побутову техніку та гроші. Саму жінку вони відвезли до гімназії, де облаштували тортури, і тримали кілька годин прикутою наручниками до батареї», - йдеться у повідомленні.

Після звільнення селища СБУ зібрала докази провини ватажка «кадирівців» та його підлеглих. За оперативними даними, військовий злочинець перебуває у тимчасово окупованому Енергодарі, де командує групою "Ахмат-нафтополк".

«Кадирівцю» оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ. Продовжуються заходи щодо притягнення окупанта до відповідальності.

Ще за темою

Організації
СБУ кадировці
Місця
Луганська область
Інше
тортури

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:54
У «ДНР» заявили, що вивезли із Соледара близько 500 осіб
13:01
Пушилін заявив, що в Соледарі взято в полон іноземців, які воювали за ЗСУ
11:19
«ДНР»: У Горлівці поранено жінку
23:35
Головні події в окупації 17 січня
18:33
Ринок «Азовський» у Маріуполі показали в мережі
17:56
Коньяк і вино з такою самою назвою: Житель Горлівки показав полиці супермаркету
16:27
У «ДНР» заявили про загибель мешканця селища під Волновахою
16:26
У мережі показали, як зараз виглядає меткомбінат «Азовсталь» у Маріуполі
15:59
Угрупування «ДНР» знайшло «винних» в обстрілі ПТУ Макіївки – ГУР МОУ
15:58
«ДНР» і «ЛНР» опублікували тарифи на зв'язок після підвищення
15:30
«ДНР» показала наслідки нічного удару по готелю у Волновасі
11:58
Мінімум 600 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень РФ
10:23
«ЛНР» збирається віддати вкрадені в ОБСЄ машини російським військовим
10:07
«ДНР»: Під завалами будівель у Донецьку та Волновасі знайдено тіла трьох людей
23:00
Головні події в окупації 16 січня
Всі новини
16:19
МАГАТЕ запустило постійну місію на Чорнобильській АЕС
16:14
У МЗС України заявили, що РФ доведеться виконувати мирну формулу
15:49
Уряд призначив в.о. міністра внутрішніх справ
15:37
На окупованій частині Запорізької області підірвано склад БК армії РФ
15:36
Путін готується до тривалої війни проти України, заявили в НАТО
15:32
Російські окупанти обстріляли Чернігівську область мінометами
15:13
Названо імена пілотів та пасажирів, які загинули в авіакатастрофі в Броварах
14:57
СБУ встановили ватажка «кадировців», який катував мешканців Луганської області
14:57
У Слов'янську прокладають силовий кабель для очисних споруд
14:36
У РФ заборонять YouTube, заявив Пригожин. У Держдумі про це «вперше чують»
14:23
У Росії готуються до нової хвилі мобілізації — ГУР МОУ
13:54
У «ДНР» заявили, що вивезли із Соледара близько 500 осіб
13:18
У ЗСУ розповіли, як окупанти штурмують на Бахмутському напрямку
13:15
Удар ракетою по будинку в Дніпрі: Безвісти зниклими залишаються 17 людей, 12 тіл не опізнані
13:01
Пушилін заявив, що в Соледарі взято в полон іноземців, які воювали за ЗСУ
Всі новини
ВІДЕО
Лиман. Скріншот Ситуація у Святогірську та Лимані: Що відбувається на півночі Донецької області
17 січня, 23:36
Бахмут. Скріншот «Сусідів убили, будинки розбивають»: Евакуація з Бахмута проходить під обстрілами
17 січня, 22:15
Розбір завалів ТЦ у Львові. Фото: «‎МНС ДНР» Обстріл Донецька: з-під завалів вилучено загиблого чоловіка
16 січня, 22:20

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама