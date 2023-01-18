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США готовят еще один крупный пакет помощи Украине – CNN

18 января 2023, 21:27

США готовят еще один крупный пакет помощи Украине – CNN

Ожидается, что в ближайшие дни, США объявят об одном из своих крупнейших пакетов военной помощи Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, ознакомленных с этими планами.

По данным издания, просьбы Киева о современных танках США пока не хотят удовлетворить, несмотря на то, что Великобритания и Польша предоставят Украине эту военную технику.

СNN отмечает, что ни один официальный представитель США не сообщил, что администрация Джо Байдена, скорее всего, передумает и пришлет американские танки.

В Пентагоне говорят, что это не вопрос урегулирования эскалации с Россией или вопрос попадания тяжелого американского оружия в руки России. Вызывает беспокойство то, насколько тяжело эксплуатировать и обслуживать танк Abrams и подойдет ли 70-тонный танк украинским силам.

Крупнейший на сегодняшний день пакет безопасности США, объявленный в начале этого месяца, составил более 3 миллиардов долларов и включал первую поставку боевых машин пехоты Bradley. Предыдущий самый большой пакет составил 1,85 миллиарда долларов и был объявлен в конце декабря. Тогда Вашингтон впервые объявил о предоставлении Украине системы Patriot.

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