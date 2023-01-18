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США готують ще один великий пакет допомоги Україні – CNN

18 січня 2023, 21:27

США готують ще один великий пакет допомоги Україні – CNN

Очікується, що найближчими днями США оголосять про один із своїх найбільших пакетів військової допомоги Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників, ознайомлених із цими планами.

За даними видання, прохання Києва про сучасні танки США поки що не хочуть задовольнити, незважаючи на те, що Великобританія та Польща нададуть Україні цю військову техніку.

СNN зазначає, що жоден офіційний представник США не повідомив, що адміністрація Джо Байдена, швидше за все, передумає та надішле американські танки.

У Пентагоні кажуть, що це не питання врегулювання ескалації з Росією чи питання попадання важкої американської зброї до рук Росії. Викликає занепокоєння те, наскільки важко експлуатувати та обслуговувати танк Abrams та чи підійде 70-тонний танк українським силам.

Найбільший на сьогоднішній день пакет безпеки США, оголошений на початку цього місяця, становив понад 3 мільярди доларів і включав перше постачання бойових машин піхоти Bradley. Попередній найбільший пакет становив 1,85 мільярда доларів і був оголошений наприкінці грудня. Тоді Вашингтон вперше оголосив про надання Україні системи Patriot.

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