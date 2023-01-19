Какие громады попали под обстрел, рассказал глава Донетчины

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области за минувшие сутки фиксировались обстрелы со стороны российских войск на четырех направлениях. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении в течение суток россияне осуществляли постоянные обстрелы Угледара, повреждены шесть домов. Также в громаде дважды обстреляна Богоявленка.



На Донецком направлении интенсивные обстрелы — в Очеретинской громаде: накануне вечером россияне попали в детсад в Орловке, а утром обстреляли Веселое и Красногоровку. Громко прошли ночь и утро в Авдеевке: город подвергся четырем артобстрелам и двум обстрелам из РСЗО «Град». Объемы разрушений устанавливаются.



На Горловском направлении один человек ранен в Ивановском Бахмутской громады. В громаде повреждены два дома и админздание. Еще один дом поврежден в Плещеевке Константиновской громады. Постоянные обстрелы в Соледарской громаде: страдают Парасковеевка, Раздоловка, Федоровка и окрестности Соледара; в Васюковке повреждены три дома.



На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Северска и Лиманской громады: повреждены четыре дома в Закотном.

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены четверо мирных жителей.