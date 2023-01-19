Які громади потрапили під обстріл, розповів очільник Донеччини

Донецька область. Фото: ОВА

У Донецькій області за минулу добу фіксувалися обстріли з боку російських військ на чотирьох напрямках. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку протягом доби росіяни здійснювали постійні обстріли Вугледара, пошкоджено шість будинків. Також у громаді двічі обстріляна Богоявленка.



На Донецькому напрямку найінтенсивніші обстріли — в Очеретинській громаді: напередодні ввечері росіяни поцілили в дитсадок в Орлівці, а вранці обстріляли Веселе та Красногорівку. Гучно минули ніч і ранок в Авдіївці: місто зазнало чотирьох артобстрілів і двох обстрілів із РСЗВ «Град». Обсяги руйнувань встановлюються.



На Горлівському напрямку одна людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. У громаді пошкоджено два будинки та адмінбудівлю. Ще один будинок пошкоджено в Плещіївці Костянтинівської громади. Постійні обстріли в Соледарській громаді: страждають Парасковіївка, Роздолівка, Федорівка та околиці Соледара; у Васюківці пошкоджено три будинки.



На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Сіверська та Лиманської громади: пошкоджено чотири будинки в Закотному.

Нагадаємо, на підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено чотирьох мирних жителів.