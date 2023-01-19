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Оккупанты продолжали наступление в Донецкой области и пытались вернуть позиции у Кременной — ISW

19 января 2023, 10:32

Оккупанты продолжали наступление в Донецкой области и пытались вернуть позиции у Кременной — ISW

Российские войска в среду продолжали ограниченные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции у Кременной в Луганской области, а также продолжали наступательные операции в Донецкой области, в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 18 января.

Уточняется, что министерство обороны РФ продолжает попытки преуменьшить роль частной военной компании «Вагнера» в заявленных тактических достижениях в районе Соледара Донецкой области.

Кроме этого, российские силы концентрируются в Запорожской области, возможно, для масштабных оборонительных или наступательных действий.

«Все более широкое использование российскими войсками зажигательных боеприпасов для нанесения обычных ударов на юге Украины подтверждает недавнюю оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, столкнутся с нехваткой обычных артиллерийских снарядов», — отмечается в сводке.

Также со ссылкой на украинские и российские источники сообщается о том, что российские власти, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации.

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