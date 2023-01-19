Російські війська в середу продовжували обмежені контратаки, щоб повернути втрачені позиції біля Кремінної на Луганщині, а також продовжували наступальні операції в Донецькій області, в районі Соледара, Бахмута, Авдіївки та Донецька. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 18 січня.



Уточнюється, що міністерство оборони РФ продовжує спроби применшити роль приватної військової компанії «Вагнера» у заявлених тактичних здобутках у районі Соледара Донецької області.



Окрім цього, російські сили концентруються у Запорізькій області, можливо, для масштабних оборонних чи наступальних дій.



«Все більш широке використання російськими військами запальних боєприпасів для завдання звичайних ударів на півдні України підтверджує нещодавню оцінку ISW про те, що російські сили, ймовірно, зіткнуться з нестачею звичайних артилерійських снарядів», — наголошується у зведенні.



Також з посиланням на українські та російські джерела повідомляється про те, що російська влада, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації.