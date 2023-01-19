Армия РФ атаковала Донецкую область 26 раз за минувшие сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Российские оккупационные войска 26 раз за минувшие сутки атаковали Донецкую область. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.



Армия РФ обстреляла 16 населенных пунктов региона из авиации, ЗРК «С-300», «Градов», «Ураганов», артиллерии, минометов, танков. Атакованы оккупанты города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Лиман, Торецк, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Нелиповка, села Красногоровка, Веселое, Ивановское, Времовка, Карловка, Нескучное, Плещеевка, Хромово.

Уничтожены и повреждены за сутки 29 гражданских объектов Донецкой области – 25 жилых домов, помещение исправительной колонии, неработающая электроподстанция, газовая труба, автомобиль.

«Из авиации враг бил по селам Времовка и Нескучное. Из «Ураганов» обстрелял поселок Нелиповка. Во всех случаях информация о жертвах и повреждениях не поступала. Ракетой С-300 россияне ударили по Лиману, попали в объект инфраструктуры. По предварительной информации, пострадавших нет», - рассказали правоохранители.

Авдеевку армия РФ обстреляла девять раз, били по городу из «Градов» и артиллерии. Разрушены 9 многоквартирных и 8 частных домов, ранен мирный житель.

Также отмечается, что в результате вражеских атак есть травмированные в Часов Яре, селах Хромово и Ивановское.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 124 человека, с начала обязательной эвакуации – более 35 810 человек, среди них 5273 – дети, 2029 – люди с инвалидностью.

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