Армія РФ атакувала Донецьку область 26 разів за минулу добу. Фото: Поліція Донецької області

Російські окупаційні війська 26 разів за минулу добу атакували Донецьку область. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.



Армія РФ обстріляла 16 населених пунктів регіону з авіації, ЗРК «С-300», «Градів», «Ураганів», артилерії, мінометів, танків. Атаковані окупанти міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Неліпівка, села Красногорівка, Веселе, Іванівське, Времівка, Карлівка, Нескучне, Плещіївка, Хромове.

Знищено та пошкоджено за добу 29 цивільних об'єктів Донецької області – 25 житлових будинків, приміщення виправної колонії, непрацюючу електропідстанцію, газову трубу, автомобіль.

«З авіації ворог бив по селах Времівка та Нескучне. З «Ураганів» обстріляв селище Неліпівка. В усіх випадках інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Ракетою «С-300» росіяни вдарили по Лиману, поцілили в об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, постраждалих немає», - розповіли правоохоронці.

Авдіївку армія РФ обстріляла дев'ять разів, били по місту із «Градів» та артилерії. Зруйновано 9 багатоквартирних та 8 приватних будинків, поранено мирного мешканця.

Також зазначається, що внаслідок ворожих атак є травмовані у Часовому Яру, селах Хромове та Іванівське.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 124 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 35 810 осіб, серед них 5273 – діти, 2029 – люди з інвалідністю.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.