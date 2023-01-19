Прокуратура: Арестованы трое экс-сотрудников «Укрзализныци», которые помогали оккупантам

Четырем бывшим сотрудникам регионального филиала «Укрзализныци» в Харьковской области сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.



«В ходе оккупации Купянска российские захватчики создали производственное подразделение "Купянск-Южная дистанция пути" (ПЧ-16) так называемого предприятия "Купянская железная дорога". Четверо экс-сотрудников регионального филиала "Укрзализныци" пошли на сотрудничество с оккупантами», - говорится в сообщении.



По данным следствия, один из подозреваемых, 46-летний житель поселка Купянск-Узловой, занял должность «начальника» дистанции в оккупационной железной дороге, а двое других (30 и 37 лет) - стали его заместителями.



Четвертого подозреваемого оккупанты назначили "главным инженером".



«Все четверо подозреваемых способствовали переброске эшелонов с военной техникой, вооружением и боеприпасами с территории РФ на оккупированные территории Харьковской области. Кроме того, "начальник дистанции" призывал местных жителей устраиваться на работу в "железнодорожное предприятие"», - сообщает прокуратура.



В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей. Четвертый скрывается на территории РФ: ему сообщено о подозрении заочно.