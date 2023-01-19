Прокуратура: Заарештовано трьох екс-співробітників «Укрзалізниці», які допомагали окупантам

Чотирьом колишнім співробітникам регіональної філії «Укрзалізниці» в Харківській області повідомлено про підозру у підтримці держави-агресора. Про це повідомляє прес-служба Харківської облпрокуратури.



«Під час окупації Куп'янська російські загарбники створили виробничий підрозділ "Куп'янськ-Південна дистанція колії" (ПЧ-16) так званого підприємства "Куп'янська залізниця". Четверо екс-співробітників регіональної філії "Укрзалізниці" пішли на співпрацю з окупантами», - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, один із підозрюваних, 46-річний мешканець селища Куп'янськ-Вузловий, обійняв посаду «начальника» дистанції в окупаційній залізниці, а двоє інших (30 та 37 років) – стали його заступниками.



Четвертого підозрюваного окупанти призначили «головним інженером».



«Усі четверо підозрюваних сприяли перекиданню ешелонів з військовою технікою, озброєнням та боєприпасами з території РФ на окуповані території Харківської області. Крім того, "начальник дистанції" закликав місцевих жителів влаштовуватися на роботу до "залізничного підприємства"», - повідомляє прокуратура.



Наразі троє підозрюваних перебувають під вартою. Четвертий ховається біля РФ: йому повідомлено про підозру заочно.