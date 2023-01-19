Эстония предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура о предоставлении Украине крупнейшего на сегодня пакета военной помощи, который включает дистанционное и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 млн евро. Об этом сообщается на сайте правительства.



Таки образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, или чуть более 1% валового внутреннего продукта Эстонии.



«Мы отправляем Украине оружие, в котором она больше всего нуждается. Украина обратилась за этой помощью напрямую к Эстонии, необходимость именно этого вооружения подчеркнул и президент Зеленский на нашей недавней встрече руководителей Объединенного экспедиционного корпуса (ОЭФ) в Риге», — сказала премьер-министерка Кая Каллас.



Певкур подчеркнул большую потребность Украины в тяжелом вооружении.



«Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы сохранить инициативу и противостоять России, которая сейчас готовится восстановить свою военную мощь. Самые тяжелые бои еще впереди. Мы и наши союзники имеем прямое влияние на боеспособность украинских солдат, и это очень ценится в Украине. Поэтому важно подать пример и мотивировать других союзников на оказание помощи», — сказал министр.



Пакет военной помощи состоит из гаубиц, боеприпасов, средств артиллерийской поддержки и гранатометов.