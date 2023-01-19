Естонія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про надання Україні найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги, який включає дистанційну та протитанкову зброю, а також боєприпаси на загальну суму 113 млн євро. Про це повідомляється на сайті уряду.



Таким чином, військова допомога Естонії Україні збільшиться до 370 мільйонів євро, або трохи більше ніж 1% валового внутрішнього продукту Естонії.



«Ми відправляємо Україні зброю, якої вона найбільше потребує. Україна звернулася за цією допомогою безпосередньо до Естонії, на необхідності саме цього озброєння наголосив і президент Зеленський на нашій нещодавній зустрічі керівників Об'єднаного експедиційного корпусу (ОЕФ) у Ризі», — сказала прем'єр-міністерка Кая Каллас.



Певкур наголосив на великій потребі України у важкому озброєнні.



«Україна потребує важкого озброєння, щоб зберегти ініціативу та протистояти Росії, яка зараз готується відновити свою військову міць. Найважчі бої ще попереду. Ми та наші союзники маємо прямий вплив на боєздатність українських солдатів, і це дуже цінується в Україні. Тому важливо подати приклад і мотивувати інших союзників на допомогу», — сказав міністр.



Пакет військової допомоги складається з гаубиць, боєприпасів, засобів артилерійської підтримки та гранатометів.