Наступление из Беларуси: В ISW озвучили прогноз

Наступление на Украину с севера проводиться пока что не будет — из-за нехватки техники и личного состава. Вероятное наступление с территории Беларуси может начаться не раньше осени 2023 года. Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).



В отчете ISW говорится, что российские силы, развернутые в настоящее время в Беларуси, проходят учебную ротацию и передислоцируются для ведения боевых действий в восточной части Украины.



«Текущая оценка опаснейшего плана действий (MDCOA) — российское нападение на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах», — заявляют аналитики.



Также отмечается, что Россия сможет завершить один или несколько дополнительных призывов к осени 2023 года. Этот срок позволит России подготовить свою военную промышленность, чтобы обеспечить войска необходимой техникой для наступления из Беларуси.

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