Наступ із Білорусі: В ISW озвучили прогноз

Наступ на Україну з півночі проводитися поки що не буде — через брак техніки та особового складу. Ймовірний наступ з території Білорусі може початися не раніше осені 2023 року. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).



У звіті ISW ідеться про те, що російські сили, розгорнуті нині в Білорусі, проходять навчальну ротацію та передислокуються для ведення бойових дій у східній частині України.



«Поточна оцінка найнебезпечнішого плану дій (MDCOA) — російський напад на Україну з території Білорусі наприкінці 2023 року. Це не просто відтермінування часових рамок для попереднього MDCOA. Це абсолютно новий MDCOA, оскільки він відбуватиметься за інших обставин», — заявляють аналітики.



Також наголошується, що Росія зможе завершити один або кілька додаткових призовів до осені 2023 року. Цей термін дозволить Росії підготувати свою військову промисловість, щоб забезпечити війська необхідною технікою для наступу з Білорусії.

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