В Бахмуте погибли два человека, еще четверо — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли трое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Двое гражданских погибли в Бахмуте. Там же четыре человека были ранены. Еще один мирный житель погиб в Желанном.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1316 мирных жителей. 2870 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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