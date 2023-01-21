У Бахмуті загинули двоє людей, ще четверо — поранені

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Двоє цивільних загинули в Бахмуті. Там же четверо людей були поранені. Ще один мирний житель загинув у Желанному.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1316 мирних жителів. 2870 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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