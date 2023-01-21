Яйца по 170 гривен: Руководство Минобороны вызвали в Раду из-за цен на продукты для ВСУ

Минобороны закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам. Об этом говорится в расследовании Zn.ua.



Отмечается, что речь идет об организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в далеких от линии соприкосновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Цены на продукты были завышены в два-три раза: так, Минобороны заказало картофель по цене 22 гривны за килограмм, в то время как в розницу его можно купить за восемь-девять гривен. Одно куриное яйцо было оценено в 17 гривен (170 гривен за десяток), тогда как в магазинах продается за семь (70 гривен за десяток).



Сравнение проводилось с розничными ценами, тогда как опт должен стоить гораздо дешевле. Военное ведомство заключило договор на закупку с ООО «Актив компани» в декабре 2022 года на сумму в 13,16 миллиарда гривен (329,3 миллиона евро).



Государственная аудиторская служба уже занялась проверками в Минобороны. Об этом заявила замглавы парламентского Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Марьяна Безуглая. Она поблагодарила журналистов за работу и пообещала «резонансные выводы» по итогам проверки и работы правоохранительных органов.



«Наше Минобороны сделало очень много во время войны в 2022. Но и упущения, тем более коррупционные риски, не могут быть оставлены без внимания», — отметила Безуглая.



Также она сообщила, что руководство Министерство обороны Украины вызвали на Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.



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