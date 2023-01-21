Яйця по 170 гривень: Керівництво Міноборони викликали в Раду через ціни на продукти для ЗСУ

Міноборони закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами. Про це йдеться в розслідуванні Zn.ua.



Зазначається, що йдеться про організацію харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у далеких від лінії зіткнення Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Ціни на продукти були завищені вдвічі-втричі: так, Міноборони замовило картоплю за ціною 22 гривні за кілограм, тоді як у роздробі її можна купити за вісім-дев'ять гривень. Одне куряче яйце було оцінено в 17 гривень (170 гривень за десяток), тоді як у магазинах продається за сім (70 гривень за десяток).



Порівняння проводилося з роздрібними цінами, тоді як гурт має коштувати набагато дешевше. Військове відомство уклало договір на закупівлю з ТОВ «Актив компані» у грудні 2022 року на суму в 13,16 мільярда гривень (329,3 мільйона євро).



Державна аудиторська служба вже зайнялася перевірками в Міноборони. Про це заявила заступниця очільника парламентського Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вона подякувала журналістам за роботу й пообіцяла «резонансні висновки» за підсумками перевірки та роботи правоохоронних органів.



«Наше Міноборони зробило дуже багато під час війни у 2022. Але й упущення, тим більше корупційні ризики, не можуть бути залишені поза увагою», — зазначила Безугла.



Також вона повідомила, що керівництво Міністерства оборони України викликали на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.



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