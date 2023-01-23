Пограничники заявили, что выбили оккупантов c их позиций в районе Бахмута

Пограничники-минометчики захватили позицию российских оккупантов около Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометов, активно использующие тяжелое вооружение для обороны. Под влиянием плотного огня оккупанты бросили свой рубеж и скрылись», - рассказали в ГПСУ.

Отмечается, что укрианские бойцы зачистили местность и укрепились на ней.

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