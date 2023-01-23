Прикордонники заявили, що вибили окупантів із їхніх позицій у районі Бахмута

Прикордонники-мінометники захопили позицію російських окупантів біля Бахмута Донецької області. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Один з прикордонних підрозділів, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів, які активно використовують важке озброєння для оборони. Під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж та втекли», - розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що українці бійці зачистили місцевість і зміцнилися на ній.

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