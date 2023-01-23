В войне против Украины погибли или получили ранения почти 180 тысяч российских солдат — начальник Генштаба Норвегии

На войне России против Украины погибли или получили ранения почти 180 тысяч российских солдат. Об этом в интервью норвежскому телеканалу TV2 заявил начальник Генштаба Норвегии Эйрик Кристофферсен.



По его мнению, даже несмотря на тяжелые потери, Кремль способен «продолжать эту войну довольно долго».



По его словам, с украинской стороны погибли или были ранены более 100 тысяч военнослужащих, а также погибли 30 тысяч украинских гражданских лиц.



Кристофферсен также призвал к скорейшей поставке боевых танков Украине.



20 января глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли оценил потери РФ на войне против Украины в более чем 100 тысяч, назвав их «значительными».



По данным украинского Генштаба на утро 23 января, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 720 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 121480 своих военных.