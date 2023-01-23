У війні проти України загинули або зазнали поранень майже 180 тисяч російських солдатів — Генштаб Норвегії

На війні Росії проти України загинули або зазнали поранень майже 180 тисяч російських солдатів. Про це в інтерв'ю норвезькому телеканалу TV2 заявив начальник Генштабу Норвегії Ейрік Крістофферсен.



На його думку, навіть попри важкі втрати, Кремль здатний «продовжувати цю війну досить довго».



За його словами, з українського боку загинули або поранено понад 100 тисяч військовослужбовців, а також загинули 30 тисяч українських цивільних осіб.



Крістофферсен також закликав до якнайшвидшого постачання бойових танків Україні.



20 січня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі оцінив втрати РФ на війні проти України більш ніж у 100 тисяч, назвавши їх «значними».



За даними українського Генштабу на ранок 23 січня, минулої доби в Україні ліквідували близько 720 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 121 480 своїх військових.