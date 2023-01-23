ЕС одобрил пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Европейский союз ратифицировал в понедельник дополнительную военную помощь Украине на сумму 500 млн евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.



«Соглашение о седьмом транше помощи было достигнуто на встрече 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе после того, как западные страны на прошлой неделе не смогли договориться об отправке Украине боевых танков, но пообещали поддержку на миллиарды долларов», - говорится в сообщении.



По словам дипломата ЕС, пакет в 500 миллионов евро (542 миллиона долларов) был одобрен вместе с дополнительными 45 миллионами на «нелетальное оборудование» для военной учебной миссии ЕС в Украине.



Также о выделении помощи Украине сообщил постоянный представитель Литвы при ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.