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ЕС одобрил пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

23 января 2023, 17:55

ЕС одобрил пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Европейский союз ратифицировал в понедельник дополнительную военную помощь Украине на сумму 500 млн евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Соглашение о седьмом транше помощи было достигнуто на встрече 27 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе после того, как западные страны на прошлой неделе не смогли договориться об отправке Украине боевых танков, но пообещали поддержку на миллиарды долларов», - говорится в сообщении.

По словам дипломата ЕС, пакет в 500 миллионов евро (542 миллиона долларов) был одобрен вместе с дополнительными 45 миллионами на «нелетальное оборудование» для военной учебной миссии ЕС в Украине.

Также о выделении помощи Украине сообщил постоянный представитель Литвы при ЕС Арнольдас Пранцкявичюс.

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