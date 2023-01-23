ЄС схвалив пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро

Європейський союз ратифікував у понеділок додаткову військову допомогу Україні на суму 500 млн євро. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.



«Угоди про сьомий транш допомоги було досягнуто на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі після того, як західні країни минулого тижня не змогли домовитися про відправку Україні бойових танків, але пообіцяли підтримку на мільярди доларів», - йдеться у повідомленні.



За словами дипломата ЄС, пакет у 500 мільйонів євро (542 мільйони доларів) було схвалено разом із додатковими 45 мільйонами на «нелетальне обладнання» для військової навчальної місії ЄС в Україні.



Також про надання допомоги Україні повідомив постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.