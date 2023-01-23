Россияне обстреляли громаду в Сумской области: Погибла женщина

Российские оккупанты обстреляли Эсманскую громаду в Сумской области. В результате удара погибла женщина. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.



По словам главы ОВА, сейчас известно также еще о двух пострадавших людях.



В общей сложности было зафиксировано 10 прилетов из ствольной артиллерии. Один из снарядов попал в дом.



«На данный момент известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двое раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу. Подробности позже», - говорится в сообщении.



Сегодня днем под обстрел попали жилые дома и железная дорога в Ворожбе Сумской области, без пострадавших. Ранее утром были прилеты из минометов в селе Бояро-Лежачие на границе разрушенный старостат и клуб, линии электропередач.