Росіяни обстріляли громаду на Сумщині: Загинула жінка

Російські окупанти обстріляли Есманську громаду на Сумщині. Внаслідок удару загинула жінка. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



За його словами, зараз відомо також ще про двох постраждалих людей.



Загалом було зафіксовано 10 прильотів зі ствольної артилерії. Один із снарядів потрапив до будинку.



«Наразі відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двоє поранених у ці хвилини евакуювали до найближчої лікарні. Подробиці пізніше», - йдеться у повідомленні.



Сьогодні вдень під обстріл потрапили житлові будинки та залізниця у Ворожбі Сумської області без потерпілих. Раніше вранці були прильоти з мінометів у селі Бояро-Лежачі на кордоні зруйнований старостат та клуб, лінії електропередач.