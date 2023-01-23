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Польша намерена передать Украине Leopard вне зависимости от решений других стран - МИД

23 января 2023, 21:08

Польша намерена передать Украине Leopard вне зависимости от решений других стран - МИД

Польша отправит в Украину свои танки немецкого производства, предварительно обсудив этот вопрос с Германией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает представительство Польши в ЕС.

«Мы собираемся отправить танки "Leopard 2" в Украину. Мы свяжемся с немецким правительством по этому поводу. Но вне зависимости от решения других стран, мы более настроены поставить эти танки, как и обещали», - говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине роты танков Leopard 2, но в рамках международной коалиции.

Позже премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна направит запрос Германии по поводу передачи танков Украине.

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