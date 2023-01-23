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Польща має намір передати Україні Leopard незалежно від рішень інших країн - МЗС

23 січня 2023, 21:08

Польща має намір передати Україні Leopard незалежно від рішень інших країн - МЗС

Польща відправить в Україну свої танки німецького виробництва, заздалегідь обговоривши це питання з Німеччиною. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє представництво Польщі в ЄС.

«Ми збираємося відправити танки "Leopard 2" до України. Ми зв'яжемося з німецьким урядом із цього приводу. Але незалежно від рішення інших країн ми більш налаштовані поставити ці танки, як і обіцяли», - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні роти танків Leopard 2, але у рамках міжнародної коаліції.

Пізніше прем'єр Матеуш Моравецький заявляв, що його країна направить запит Німеччини щодо передачі танків Україні.

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