Польща має намір передати Україні Leopard незалежно від рішень інших країн - МЗС

Польща відправить в Україну свої танки німецького виробництва, заздалегідь обговоривши це питання з Німеччиною. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, повідомляє представництво Польщі в ЄС.



«Ми збираємося відправити танки "Leopard 2" до України. Ми зв'яжемося з німецьким урядом із цього приводу. Але незалежно від рішення інших країн ми більш налаштовані поставити ці танки, як і обіцяли», - йдеться в повідомленні.



Раніше президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні роти танків Leopard 2, але у рамках міжнародної коаліції.



Пізніше прем'єр Матеуш Моравецький заявляв, що його країна направить запит Німеччини щодо передачі танків Україні.