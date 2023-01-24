Оккупанты откроют два новых КПП на неподконтрольном участке границе с Ростовской областью

Оккупанты откроют два новых контрольно-пропускных пункта на неподконтрольном участке украино-российской границе с Ростовской областью. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин,

передает «РИА Новости».

Кроме этого, будет расширен уже имеющийся КПП «Успенка» практически в два раза за счет старого терминала.



Уточняется, что два новых КПП будут между Новоазовском и «Успенкой».



Пушилин признал, что существующие пункты пропуска перегружены. По его словам, это произошло из-за того, что через них проходит большое количество стройматериалов для «восстановления» Донбасса. Кроме того, КПП находятся на пути в Крым.