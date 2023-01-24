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Окупанти відкриють два нових КПП на непідконтрольній ділянці кордону з Ростовською областю

24 січня 2023, 10:40

Окупанти відкриють два нових КПП на непідконтрольній ділянці кордону з Ростовською областю

Окупанти відкриють два нові контрольно-пропускні пункти на непідконтрольній ділянці українсько-російського кордону з Ростовською областю. Про це заявив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін, повідомляє «РИА Новости».

Крім цього, буде розширено вже наявний КПП «Успєнка» практично вдвічі за рахунок старого терміналу.

Уточнюється, що два нових КПП будуть між Новоазовськом та «Успєнкою».

Пушилін визнав, що існуючі пункти пропуску перевантажені. За його словами, це сталося через те, що через них проходить велика кількість будматеріалів для відновлення Донбасу. Крім того, КПП знаходяться на шляху до Криму.

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