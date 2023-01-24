Два градообразующих предприятия Мариуполя, комбинат «Азовсталь» и завод Ильича, сейчас остановлены и уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме. Об этом сообщила директорка федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова, передает ТАСС.



Она уточнила, что восстанавливать комбинат «Азовсталь» разрушенный российскими войсками ходе осады Мариуполя, не будут, поскольку это нерентабельно.



Максимова отметила, что такие предприятия проектировались и строились в СССР при плановой экономики.



«Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны, они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать. Собственно внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас не совсем справляются», — сказала Максимова.



Она говорит, что рентабельнее и оперативнее развивать базу сельского хозяйства. И считает, что там сейчас будут строиться перерабатывающие комплексы.



Директорка «Роскапстроя» также сообщила, что учреждение стало оператором в Мариупольском торговом порту и занимается вывозом металлургической продукции, в том числе которая производится в Алчевске, через порт на Крым.



Утверждается, что в мастер-плане восстановления городов предусмотрены «мероприятия компенсационного характера».

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе снесут. По его словам, на этом месте предлагается сделать парковую зону или технопарк, решение пока не принято.