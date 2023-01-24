«Роскапстрой»: Завод «Азовсталь» у Маріуполі не відновлюватимуть — нерентабельно

Два містоутворюючі підприємства Маріуполя, комбінат «Азовсталь» та завод Ілліча, зараз зупинені і вже ніколи не функціонуватимуть у колишньому режимі. Про це повідомила директорка федеральної автономної установи «Роскапстрой» Юлія Максимова, передає ТАСС.



Вона уточнила, що відновлювати комбінат «Азовсталь» зруйнований російськими військами під час облоги Маріуполя не будуть, оскільки це нерентабельно.



Максимова зазначила, що такі підприємства проектувалися та будувалися в СРСР за планової економіки.



«Такі підприємства в такому обсязі були доречними та рентабельними, вони працювали і були завантажені. Зараз я думаю, що економіку регіону переглядатимуть. Власне, всередині Росії також є підприємства, які зараз не зовсім справляються», — сказала Максимова.



Вона каже, що рентабельніше та оперативніше розвивати базу сільського господарства. І вважає, що там зараз будуватимуться переробні комплекси.



Директорка «Роскапстроя» також повідомила, що установа стала оператором у Маріупольському торговому порту та займається вивезенням металургійної продукції, у тому числі яка виробляється в Алчевську, через порт на Крим.



Стверджується, що у майстер-плані відновлення міст передбачено «заходи компенсаційного характеру».

Раніше голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявляв, що завод «Азовсталь» у Маріуполі знесуть. За його словами, на цьому місці пропонується зробити паркову зону чи технопарк, рішення так і не ухвалено.