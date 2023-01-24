Основатель «Вагнера» просит Госдуму РФ запретить СМИ рассказывать о преступлениях экс-заключенных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал открытое письмо председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.



Отмечается, что Пригожин попросил Володина проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных». И в его рамках запретить публичные действия, направленные на их дискредитацию, публикации негативного характера в их адрес, а также распространение информации об их прошлых правонарушениях.



Основатель ЧВК в своем письме подчеркнул, что бывшие заключенные «на самых опасных участках фронта ежедневно рискуют своей жизнью». При этом, уверен Пригожин, СМИ и Telegram-каналы «выискивают негативную информацию о добровольцах, в том числе бывших осужденных… публикуют материалы… представляя их злодеями и преступниками».



Пригожин предлагает наказывать за публикации о преступлениях, совершенных бывшими заключенными, лишением свободы на срок до пяти лет.

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