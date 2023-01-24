Засновник «Вагнера» просить Держдуму РФ заборонити ЗМІ розповідати про злочини екс-ув'язнених

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин написав відкритого листа голові Держдуми РФ В'ячеславу Володіну. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.



Зазначається, що Пригожин попросив Володіна опрацювати внесення до Кримінального кодексу РФ статті 280.5 «Про дискредитацію учасників бойових дій, добровольців, зокрема колишніх засуджених». І в його межах заборонити публічні дії, спрямовані на їхню дискредитацію, публікації негативного характеру на їхню адресу, а також поширення інформації про їхні минулі правопорушення.



Засновник ПВК у своєму листі наголосив, що колишні ув'язнені «на найнебезпечніших ділянках фронту щодня ризикують своїм життям». Водночас, упевнений Пригожин, ЗМІ та Telegram-канали «вишукують негативну інформацію про добровольців, зокрема колишніх засуджених... публікують матеріали... представляючи їх лиходіями та злочинцями».



Пригожин пропонує карати за публікації про злочини, вчинені колишніми ув'язненими, позбавленням волі на строк до п'яти років.

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