Деокупация Луганской области, возможно, будет самой тяжелой в Украине — Гайдай

Освобождение территории Луганской области от российских войск, возможно, будет самым тяжелым в Украине. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Армия РФ, по его словам, минирует территории и стягивает туда боевиков.



«Было время у врага подготовиться. Они очень тщательно, плотно всю территорию заминировали, лесистая местность усложняет продвижение. Туда постоянно бросают огромное количество новых мобилизованных плюс артиллерия и никто не отменял указ выйти на границы Луганской области», - сказал Гайдай.

Кроме того глава Луганской ОВА рассказал, что недавно ВСУ вывели из строя сотню кадровых российских военных, «при этом со стороны Украины даже ни одного раненого».

Также Гайдай заявил, что в Белогоровке ситуация абсолютно контролируемая.

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